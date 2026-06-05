El alquiler público de un piso en As Cunchas será de menos de 200 euros

El precio mensual de alquiler de un piso en el edificio de viviendas públicas que se construirá en la parcela de As Cunchas en Sanxenxo será menos de 200 euros.

Así lo señaló ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en el acto oficial de cesión de los terrenos por parte del Concello de Sanxenxo a la Xunta para comenzar con los trámites para la construcción del edificio que albergará un total de 40 viviendas de dos dormitorios y dispondrán, todas ellas, de garaje.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante la firma de cesión de terrenos D.A.

“Onte mesmo formalizamos uns contratos de alquiler no concello de Ferrol e o precio oscilaba entre os 98 euros ao mes e os 140 euros”, indicó Allegue y aseguró que los importes de alquiler serán similares en todas las promociones públicas que se realicen, por lo que, en esta localidad, el arrendamiento tendrá un valor similar.

Por otro lado, la conselleira, señaló que, desde la Xunta, se prevé que puedan entrar a vivir los primeros inquilinos en estos pisos en el 2028. A diferencia de la promoción que se está realizando en la parroquia de Noalla, que contará con 25 viviendas públicas destinadas a la venta y en la que se licitó de manera conjunta la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, este proyecto se llevará a cabo en diferentes pasos.

Así, Allegue explicó que lo que se sacó a licitación ahora es la redacción del proyecto y la reorganización del espacio -ya que contará con una zona de uso libre para los vecinos y vecinas de la villa- que cuenta con un plazo hasta el 13 de julio. “Unha vez que temos adxudicataria aló polo mes de setembro, tendrá un prazo para redactar o proxecto. Unha vez tramitado licitaremos a execución de obra. Pero en todo caso contamos que no ano 2028 estas vivendas sexan xa unha realidade”, señaló.

La vivienda pública en Sanxenxo un paso más cerca: la Xunta licita la redacción del proyecto de 40 viviendas en As Cunchas Más información

En este acto, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró su orgullo por llevar a cabo la construcción de vivienda pública en Sanxenxo. “Quero que os xóvenes que residen aquí e que familias humildes teñan esta oportunidade”, señaló y recalcó la importancia de que los interesados en acceder a uno de estos pisos estén inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia de la Xunta de Galicia para el municipio de Sanxenxo. Actualmente, según los datos que maneja la conselleira, hay 155 personas apuntadas en este listado pero, señaló “aínda están todos a tempo para apuntarse”.