El colegio Abrente recibe un premio por su promoción del cooperativismo y de la economía social

Colegio Plurilingüe Abrente de Sanxenxo

El Colegio Plurilingüe Abrente, de Sanxenxo, fue uno de los siete centros educativos de toda Galicia premiados por la Xunta por la promoción del cooperativismo y de la economía social.

El proyecto galardonado fue el correspondiente a la categoría de quinto y sexto de Primaria que llevaba por título 'Sementando novas voces'.

El objetivo de entregar estos premios, señalan desde la Xunta, es fomentar entre la comunidad educativa valores como la colaboración, la participación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el emprendimiento colectivo.

El concurso incluye diferentes modalidades dirigida al alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial. Además, también hay categorías para estudiantes de FP y de Enseñanzas en Régimen Especial.

En esta edición, los otros centros que obtuvieron uno de estos galardones, que oscilan entre los 1.500 y 4.500 euros según la modalidad, están ubicados, además de en Sanxenxo, en las localidades de Moaña, Barreiros, Fene, Vigo y A Coruña.