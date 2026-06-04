Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El colegio Abrente recibe un premio por su promoción del cooperativismo y de la economía social

C. Hierro
04/06/2026 15:05
Colegio Plurilingüe Abrente de Sanxenxo
Colegio Plurilingüe Abrente de Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Colegio Plurilingüe Abrente, de Sanxenxo, fue uno de los siete centros educativos de toda Galicia premiados por la Xunta por la promoción del cooperativismo y de la economía social.

El proyecto galardonado fue el correspondiente a la categoría de quinto y sexto de Primaria que llevaba por título 'Sementando novas voces'.

El objetivo de entregar estos premios, señalan desde la Xunta, es fomentar entre la comunidad educativa valores como la colaboración, la participación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el emprendimiento colectivo.

El concurso incluye diferentes modalidades dirigida al alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial. Además, también hay categorías para estudiantes de FP y de Enseñanzas en Régimen Especial.

En esta edición, los otros centros que obtuvieron uno de estos galardones, que oscilan entre los 1.500 y 4.500 euros según la modalidad, están ubicados, además de en Sanxenxo, en las localidades de Moaña, Barreiros, Fene, Vigo y A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620