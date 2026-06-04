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Sanxenxo

El BNG solicita a la Xunta la humanización integral de la carretera PO-504

C. Hierro
04/06/2026 14:41
Octavio González, portavoz del BNG de Sanxenxo
Octavio González, portavoz del BNG de Sanxenxo
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El grupo municipal del BNG solicita a la Xunta la humanización de la carretera PO-504, que une el núcleo de Sanxenxo con la parroquia de Vilalonga. Los nacionalistas señalan que, actualmente, es un tramo peligroso para la circulación tanto de peatones como de coches, situación que se agrava en los puntos en los que se concentran un mayor número de establecimientos turísticos y comercios en los que "existen carencias evidentes en materia de accesibilidade e mobilidade".

El portavoz del partido, Octavio González, sostiene que Sanxenxo "debe avanzar cara un modelo urbano máis accesible, inclusivo, sostible e seguro, garantindo o dereito a unha mobilidade universal e unha mellor calidade de vida". Para ello, en esta carretera, señala, habría que crear pasos te peatones accesibles, aceras más anchas o eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el paso de personas mayores o de aquellas con movilidad reducida.

Deficiencias en la carretera PO-504 denunciados por el BNG de Sanxenxo
Deficiencias en la carretera PO-504 denunciados por el BNG de Sanxenxo

Otros problemas que presenta la vía, indica, son la iluminación pública insuficiente y el exceso de velocidad en algún tramo. “É preciso incorporar medidas de calmado do tránsito de vehículos, como o reforzo da sinalización horizontal e vertical e a reordenación do tráfico e dos estacionamentos”, indica González.

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