Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La DGT organiza una charla sobre seguridad vial para mayores el próximo jueves en el auditorio

La cita comenzará a las 10:30 horas

C. Hierro
04/06/2026 20:00
El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá las charlas
El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá las charlas
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Dirección General de Tráfico (DGT) en colaboración con la concejalía de Mayores, organiza el próximo jueves, 11 de junio, una charla sobre seguridad vial para personas mayores. Bajo el título ‘Mayores, activos y seguros’, la actividad, que se celebrará en el auditorio municipal a partir de las 10:30 horas, abordará la temática tanto desde la perspectiva del peatón como del conductor.

Entre las recomendaciones que se darán a los asistentes como conductores se encuentran, por ejemplo, circular en las horas de menos tráfico, evitar las zonas pocas iluminadas, evitar distracciones y nunca hablar con el móvil mientras se conduce.

En el caso de peatones, recomendarán a las personas mayores que aseguren sus pasos, no se muevan entre vehículos aparcados o que estén maniobrando, presten atención a las señales de tráfico y eviten situarse entre obstáculos que les oculten.

Además, la DGT también les dará consejos como usuarios de transporte público: deben esperar en los lugares adecuados y destinados para ello, evitar aglomeraciones o, por ejemplo, esperar a que el autobús abandone la parada para cruzar la calle.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620