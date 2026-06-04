La DGT organiza una charla sobre seguridad vial para mayores el próximo jueves en el auditorio

El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá las charlas Mónica Ferreirós

La Dirección General de Tráfico (DGT) en colaboración con la concejalía de Mayores, organiza el próximo jueves, 11 de junio, una charla sobre seguridad vial para personas mayores. Bajo el título ‘Mayores, activos y seguros’, la actividad, que se celebrará en el auditorio municipal a partir de las 10:30 horas, abordará la temática tanto desde la perspectiva del peatón como del conductor.

Entre las recomendaciones que se darán a los asistentes como conductores se encuentran, por ejemplo, circular en las horas de menos tráfico, evitar las zonas pocas iluminadas, evitar distracciones y nunca hablar con el móvil mientras se conduce.

En el caso de peatones, recomendarán a las personas mayores que aseguren sus pasos, no se muevan entre vehículos aparcados o que estén maniobrando, presten atención a las señales de tráfico y eviten situarse entre obstáculos que les oculten.

Además, la DGT también les dará consejos como usuarios de transporte público: deben esperar en los lugares adecuados y destinados para ello, evitar aglomeraciones o, por ejemplo, esperar a que el autobús abandone la parada para cruzar la calle.