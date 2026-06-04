El Concello destina 40.000 euros a incentivar actividades de las asociaciones culturales

Fachada concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo habilita una partida de 40.000 euros para promover e incentivar propuestas culturales en el tejido asociativo del municipio y respaldar las programaciones de los colectivos locales.

Las actividades objeto de esta subvención -que nunca podrá superar el 80% de la inversión del proyecto- se tendrán que desarrollar desde el pasado noviembre hasta el 31 de octubre de este año. Los beneficiarios tienen que ser entidades sin ánimo de lucro válidamente constituidas e inscritas en el registro municipal y que lleven a cabo sus iniciativas en la localidad. Además, deben estar al corriente de las obligaciones tributarias y cumplir con los requisitos de la Ley General de Subvenciones.

En el caso de existir remanente de crédito, señalan desde el Concello, tras el primer reparto, se procederá a una nueva distribución entre aquellas solicitudes que, resultando beneficiarias de las ayudas, no lograsen alcanzar el límite del máximo subvencionable.

Esta asignación, detallas, se efectuará de forma proporcional a la puntuación obtenida por cada proyecto, garantizando en todo caso el respeto de los principios de concurrencia competitiva, igualdad y proporcionalidad.

Aquellas asociaciones y entidades que quieran acceder a esta partida, ya pueden presentar sus proyectos culturales al Concello. La iniciativa, señalan, es una propuesta puesta en marcha desde la concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez, y busca aumentar el número de actividades que se realizan en el municipio así como beneficiar a aquellos que las organizan y programan.