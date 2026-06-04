El Concello destina 40.000 euros a incentivar actividades de las asociaciones culturales
Las ayudas serán para eventos organizados por entidades sin ánimo de lucro hasta el 31 de octubre
El Concello de Sanxenxo habilita una partida de 40.000 euros para promover e incentivar propuestas culturales en el tejido asociativo del municipio y respaldar las programaciones de los colectivos locales.
Las actividades objeto de esta subvención -que nunca podrá superar el 80% de la inversión del proyecto- se tendrán que desarrollar desde el pasado noviembre hasta el 31 de octubre de este año. Los beneficiarios tienen que ser entidades sin ánimo de lucro válidamente constituidas e inscritas en el registro municipal y que lleven a cabo sus iniciativas en la localidad. Además, deben estar al corriente de las obligaciones tributarias y cumplir con los requisitos de la Ley General de Subvenciones.
En el caso de existir remanente de crédito, señalan desde el Concello, tras el primer reparto, se procederá a una nueva distribución entre aquellas solicitudes que, resultando beneficiarias de las ayudas, no lograsen alcanzar el límite del máximo subvencionable.
Esta asignación, detallas, se efectuará de forma proporcional a la puntuación obtenida por cada proyecto, garantizando en todo caso el respeto de los principios de concurrencia competitiva, igualdad y proporcionalidad.
Aquellas asociaciones y entidades que quieran acceder a esta partida, ya pueden presentar sus proyectos culturales al Concello. La iniciativa, señalan, es una propuesta puesta en marcha desde la concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez, y busca aumentar el número de actividades que se realizan en el municipio así como beneficiar a aquellos que las organizan y programan.