Sanxenxo celebrará San Antonio con una jornada llena de tradición, música y fiesta

Imagen de un concierto en la Praza Pascual Veiga de la Banda de Música de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo celebra el próximo sábado 13 de junio la festividad de San Antonio con una jornada llena de tradición, música y fiesta para todos los públicos.

La programación comenzará a las 12 horas con las bombas de ruído y el pasacalles amenizado por la Asociación Abiñadoira, que posteriormente actuará en la Praza Pascual Veiga.

Ya por la tarde, la actividad continuará a las 19 horas con la misa cantada por el Coro Parroquial San Ginés de Padriñán en el Templo Pequeño de Sanxenxo, y la procesión en honor a San Antonio.

De nuevo, la Praza Pascual Veiga acogerá un concierto de la Banda de Música municipal, a las 20:30 horas, y la festividad concluirá en la Praza do Mar con una gran verbena a cargo de la Orquesta Magos y América de Vigo, a partir de las 22 horas.

Más celebraciones

Asimismo, también en este mes de junio, la parroquia de Vilalonga celebrará sus fiestas patronales en honor a San Pedro a partir del día 27, comenzando con la segunda edición del Vilafest, que reunirá en la plaza principal a los DJs Borja Solla, Djow y Dj Josinho. La actividad continuará hasta el martes 30 con las celebraciones de San Pedro y San Roque, retomando de nuevo las festividades el 12 de julio con la Festa da Bicicleta.