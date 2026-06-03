Sanxenxo celebrará San Antonio con una jornada llena de tradición, música y fiesta
Habrá actuaciones en Pascual Veiga y verbena en la Praza do Mar
El Concello de Sanxenxo celebra el próximo sábado 13 de junio la festividad de San Antonio con una jornada llena de tradición, música y fiesta para todos los públicos.
La programación comenzará a las 12 horas con las bombas de ruído y el pasacalles amenizado por la Asociación Abiñadoira, que posteriormente actuará en la Praza Pascual Veiga.
Ya por la tarde, la actividad continuará a las 19 horas con la misa cantada por el Coro Parroquial San Ginés de Padriñán en el Templo Pequeño de Sanxenxo, y la procesión en honor a San Antonio.
De nuevo, la Praza Pascual Veiga acogerá un concierto de la Banda de Música municipal, a las 20:30 horas, y la festividad concluirá en la Praza do Mar con una gran verbena a cargo de la Orquesta Magos y América de Vigo, a partir de las 22 horas.
Más celebraciones
Asimismo, también en este mes de junio, la parroquia de Vilalonga celebrará sus fiestas patronales en honor a San Pedro a partir del día 27, comenzando con la segunda edición del Vilafest, que reunirá en la plaza principal a los DJs Borja Solla, Djow y Dj Josinho. La actividad continuará hasta el martes 30 con las celebraciones de San Pedro y San Roque, retomando de nuevo las festividades el 12 de julio con la Festa da Bicicleta.