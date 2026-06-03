El plazo de presentación de ofertas para ejecutar la segunda fase del mercado de Sanxenxo cierra el 29 de junio
El Concello acaba de licitar el proyecto por 5,4 millones de euros y un periodo de obras que se estima en 16 meses
El Concello licitó esta semana la segunda y última fase del mercado de abastos de Sanxenxo por 5,4 millones de euros, financiado con fondos propios y de la Xunta. El plazo para la presentación de ofertas se cierra el próximo 29 de junio y la ejecución de la obra se estima en 16 meses e incluye el nuevo edificio y la humanización del entorno.
Con esta nueva infraestructura se busca dinamizar la actividad comercial y social, así como ampliar el núcleo comercial hacia este tramo de la Rúa Madrid. Una gran plaza en el frontal del edificio será la clave para la pacificación y regeneración del espacio urbano de esta calle desde Rúa Panadeira hasta su encuentro con Rúa Progreso.
Tras una primera fase en la que se soterró el tráfico, a través de un paso inferior en el que ya se contempló espacio para un futuro estacionamiento público con 32 plazas, así como el acceso al mercado y las plantas superiores, el Concello acaba de sacar a contratación el nuevo edificio de cinco plantas.
Así, la infraestructura albergará un sótano con accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas; una planta baja y un altillo que acogerá el mercado de abastos; la primera planta (541 metros cuadrados) albergará las dependencias municipales; la segunda y tercera (1.082 metros cuadrados) incluirá la biblioteca y la sala de estudio; una bajo cubierta con espacio de terraza (319 metros cuadrados) donde se contará con un espacio de restauración.