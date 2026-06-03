El aquapark flotante más grande de España regresa a Baltar el próximo 15 de junio

El aquapark flotante más grande de España regresa a la villa de Portonovo, concretamente a la playa de Baltar, el próximo 15 de junio, siendo un verano más uno de los principales atractivos del arenal.

Al igual que en ediciones anteriores, el parque acuático estará abierto todos los días de la semana en horario de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Con una superficie que supera los 2.000 metros cuadrados, cuenta con toboganes gigantes, retos de equilibrio, plataformas de salto, obstáculos flotantes y más.

El aquapark es apto para todos los públicos a partir de tres años, constando de una zona exclusiva para los más pequeños, con hinchables diseñador para su edad, supervisión constante y chalecos.