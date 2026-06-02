La Praza dos Barcos acoge la segunda Feria del Medioambiente con talleres y actividades

La Praza dos Barcos acogerá esta iniciativa

Sanxenxo se convierte este sábado en la capital del medioambiente con la celebración de la segunda feria centrada en los efectos globales del cambio climático, la mitigación de sus efectos y la aceleración de la acción climática real. La cita será en la Praza dos Barcos de once a dos.

La iniciativa incluye diferentes actividades divulgativas, talleres y campañas de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades. Así, por ejemplo, está previsto realizar talleres sobre la fauna silvestre y el aprovechamiento sostenible de las plantas, entre los que destacan el estampado de bolsas de algodón con hojas o aquel diseñado para conocer el uso de las diferentes especies aromáticas y medicinales.

Entre los participantes en la feria estarán entidades como Espina & Delfín (concesionaria del servicio municipal del agua), Sogama, que repartirá embudos especiales para el reciclaje de aceite doméstico o Ecovidrio que desarrollará una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio.

Desde el Concello animan a participar en esta jornada para "fomentar hábitos sostibles, promover a educación ambiental e avanzar cara a un municipio máis comprometido coa protección do medio natural e a loita contra o cambio climático”.