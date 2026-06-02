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Sanxenxo

La Praza dos Barcos acoge la segunda Feria del Medioambiente con talleres y actividades

La cita es el sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas

C. Hierro
02/06/2026 18:17
La Praza dos Barcos acogerá esta iniciativa
La Praza dos Barcos acogerá esta iniciativa
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Sanxenxo se convierte este sábado en la capital del medioambiente con la celebración de la segunda feria centrada en los efectos globales del cambio climático, la mitigación de sus efectos y la aceleración de la acción climática real. La cita será en la Praza dos Barcos de once a dos.

La iniciativa incluye diferentes actividades divulgativas, talleres y campañas de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades. Así, por ejemplo, está previsto realizar talleres sobre la fauna silvestre y el aprovechamiento sostenible de las plantas, entre los que destacan el estampado de bolsas de algodón con hojas o aquel diseñado para conocer el uso de las diferentes especies aromáticas y medicinales.

Entre los participantes en la feria estarán entidades como Espina & Delfín (concesionaria del servicio municipal del agua), Sogama, que repartirá embudos especiales para el reciclaje de aceite doméstico o Ecovidrio que desarrollará una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio.

Desde el Concello animan a participar en esta jornada para "fomentar hábitos sostibles, promover a educación ambiental e avanzar cara a un municipio máis comprometido coa protección do medio natural e a loita contra o cambio climático”.

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