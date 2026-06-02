La vivienda pública en Sanxenxo un paso más cerca: la Xunta licita la redacción del proyecto de 40 viviendas en As Cunchas

Finca en la que se llevará a cabo la promoción de viviendas públicas en alquiler D.A.

La Xunta saca a licitación la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de 40 viviendas de promoción pública en la parcela As Cunchas, cedida por el Concello de Sanxenxo. El importe del contrato asciende a los 306.063,72 euros.

La parcela en la que se van a construir estos pisos, que serán todos en régimen de alquiler, tiene una superficie de más de 1.740 metros cuadrados y, una vez terminada la edificación, señalan, dispondrá de espacio libre de uso público.

Las condiciones para la construcción dependerán de la ordenación final del ámbito que se proponga en el proyecto pero está previsto que el edificio cuente con dos plantas de sótano, en las que se situarán trasteros y garajes. En total, contará con cinco plantas destinadas a viviendas -la distribución sería de ocho por cada una de ellas para alcanzar las cuarenta- de dos habitaciones.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la firma de la cesión de terrenos Cedida

Noalla

Actualmente, en Sanxenxo, la Xunta también está llevando a cabo la construcción de un total de 25 viviendas en una parcela cedida por el Concello en la parroquia de Noalla.

En este caso, la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de las obras de construcción ya están licitadas por un importe que supera los seis millones y medio de euros.