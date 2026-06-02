Condenan a un hombre por agredir a dos agentes de la Policía Local en Sanxenxo

Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

El Juzgado de Cambados ratifica la condena a un hombre como responsable de dos delitos leves de lesiones tras agredir a dos agentes de la Policía Local en Sanxenxo.

Los hechos, señalan, sucedieron en el mes de agosto de 2023, en las inmediaciones del puerto deportivo de la localidad. Tal y como narran, el varón ahora condenado fue requerido por un agente del cuerpo debido a su posible participación en una pelea, en ese momento, el hombre, empujó al policía "con actitud alterada y agresiva".

Debido a esta situación, otro agente de la Policía Local de Sanxenxo ayudó a su compañero para tratar de reducirlo y proceder a su detención. Ahí, la persona, agredió a este segundo policía antes de que ambos lograran arrestarlo.

Tras este altercado el primero de los agentes sufrió lesiones consistentes en "contusión en brazo derecho" y, el segundo, una "contusión tendinopatía postraumática". En ambos casos, los profesionales precisaron de tres días para poder sanarse de las lesiones.

A pesar de que, el acusado, apeló la primera sentencia, la Justicia desestimó el recurso de apelación, por lo que el hombre está condenado por dos delitos leves de sesiones a la pena, por cada uno de ellos, de dos meses de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, lo que hace un total de 960 -480 por cada uno de ellos-. Además, en concepto de responsabilidad civil, también deberá indemnizar a uno de los agentes en la cantidad de 105 euros.