Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Condenan a un hombre por agredir a dos agentes de la Policía Local en Sanxenxo

El varón debe indemnizar a uno de ellos con poco más de cien euros

C. Hierro
02/06/2026 21:55
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Juzgado de Cambados ratifica la condena a un hombre como responsable de dos delitos leves de lesiones tras agredir a dos agentes de la Policía Local en Sanxenxo.

Los hechos, señalan, sucedieron en el mes de agosto de 2023, en las inmediaciones del puerto deportivo de la localidad. Tal y como narran, el varón ahora condenado fue requerido por un agente del cuerpo debido a su posible participación en una pelea, en ese momento, el hombre, empujó al policía "con actitud alterada y agresiva". 

Debido a esta situación, otro agente de la Policía Local de Sanxenxo ayudó a su compañero para tratar de reducirlo y proceder a su detención. Ahí, la persona, agredió a este segundo policía antes de que ambos lograran arrestarlo.

Tras este altercado el primero de los agentes sufrió lesiones consistentes en "contusión en brazo derecho" y, el segundo, una "contusión tendinopatía postraumática". En ambos casos, los profesionales precisaron de tres días para poder sanarse de las lesiones.

A pesar de que, el acusado, apeló la primera sentencia, la Justicia desestimó el recurso de apelación, por lo que el hombre está condenado por dos delitos leves de sesiones a la pena, por cada uno de ellos, de dos meses de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, lo que hace un total de 960 -480 por cada uno de ellos-. Además, en concepto de responsabilidad civil, también deberá indemnizar a uno de los agentes en la cantidad de 105 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620