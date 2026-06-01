Sanxenxo abre el plazo para solicitar autorización para las hogueras de San Juan y San Pedro

Una hoguera de San Xoán en una playa de la comarca Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo abrió hoy el plazo para pedir autorización para la realización de las hogueras de San Juan y San Pedro. Un año más, y previa solicitud de permiso, únicamente se permitirán en las playas de Panadeira, Silgar y Caneliñas.

Por otro lado, los particulares que deseen hacer hogueras en sus fincas privadas o en plazas públicas, también deberán solicitar el consentimiento pertinente.

Los interesados podrán tramitar la documentación a través del registro municipal, tanto de manera electrónica como presencial y, de manera excepcional, a través de las oficinas de Medio Ambiente ubicadas en la parroquia de Vilalonga.

Una vez cerrado el plazo (el 18 y el 25 de junio, respectivamente) el Concello realizará un listado con los participantes y los lugares de las hogueras para entregárselo a la Policía y Emerxencias. Ambos departamentos coordinarán el dispositivo de vigilancia y control durante las celebraciones.

Además, el Concello pondrá en marcha un operativo especial de la Policía, de los servicios de emergencias y de limpieza.

Condiciones

Desde el Concello señalan que el horario de vigencia para la autorización de las hogueras será exclusivamente para la noche del día 23, desde las 22 las 6 horas del 24, periodo en el que quedará prohibido el baño. Las personas con autorización podrán bajar el material a la playa a partir de las 21 horas. A las seis de la mañana se evacuarán las playas para proceder a su limpieza garantizando que estén en perfectas condiciones a primera hora de la mañana.

Por motivos de seguridad, indican, no estará permitido ni el uso de tiendas de campaña ni tampoco de farolillos tailandeses. Además, será obligatorio el uso de vallas para delimitar los espacios autorizados y de bidones para la recogida de las cenizas.

Entre los requisitos que se exigen para poder realizar las hogueras en los arenales se encuentra, por ejemplo, que la quema sea únicamente de leña limpia y, en ningún caso, se usen materiales plásticos o maderas pintadas o con clavos. Además, especifican que no se podrán llevar a las playas botellas o vasos de vidrio ni, tampoco, reproducir música a un volumen que pueda molestas el descanso.

Si el fuego se realiza sobre terrenos públicos asfaltados, losados o pintados, los responsables deberán proteger el pavimento con una capa de arena. Además, los materiales no se podrán amontonar a más de tres metros de altura en las hogueras de espacios privados y de un metro y medio en aquellas autorizadas en los arenales o espacios públicos.