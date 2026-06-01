El puerto deportivo y seis calles de Portonovo se convertirán en zonas de protección acústica

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El gobierno municipal, con el objetivo de conciliar la actividad lúdica y de ocio con el descanso de vecinos y visitantes, aprobará en el próximo Pleno declarar zonas de protección acústica el entorno del puerto deportivo de Sanxenxo y seis calles de la villa de Portonovo.

Esta propuesta, señalan, llega tras los resultados obtenidos en el estudio y el análisis realizado por la consultora de Virocem en los que concluye “la superación de calidad acústica para zonas urbanas”.

Las zonas incluidas en esta calificación serán, además del puerto deportivo, la Rúa dos Barcos. Rúa Augusto González Besada, Rúa da Igrexa, Rúa Harmonía y Rúa Sol. En Portonovo son la Rúa Méndez Núñez, Rúa Santa Catalina, parte de la Travesía Santa Catalina, Avenida da Mariña y Rúa da Victoria.

Medidas correctoras

La declaración de zonas de protección acústica especial conlleva permitir al Concello tomar aquellas medidas correctoras que crean necesarias para lograr el objetivo.

Entre las normas que, por tanto, se podrían ejecutar en Sanxenxo destaca la suspensión de la concesión de nuevas licencias de actividad que puedan agravar la situación en estas zonas o la restricción de horarios para actividades responsables de la contaminación acústica.

Además, el Concello también podría limitar e incluso prohibir la instalación de terrazas (tanto mesas como sillas) en la vía pública u obligar a los diferentes establecimientos a instalar limitadores y registradores de sonido con transmisión directa de datos a la Policía Local.

Por último, el gobierno local también indica que una de las medidas que se podrían tomar sería restringir el tráfico rodado en las calles afectadas.

Actualmente, en Sanxenxo, el control del sonido se realiza de forma periódica a través de una plataforma digital que permite vigilar, en tiempo real, los niveles de ruido en los diferentes locales de ocio nocturno.

En estos espacios, que actualmente ya deben contar con sonómetros y limitadores de volumen, está previsto que se conecten a la plataforma desde la cual, se podrán generar informes periódicos de control, así como aplicar las medidas correctivas y sanciones pertinentes cuando sea necesario.

Próximo Pleno

Esta medida se presentará a a la oposición en el próximo Pleno previsto para el mes de julio. Debido a que el PP gobierna en Sanxenxo con mayoría absoluta, independientemente del voto del PSOE y de los nacionalistas, la propuesta saldrá adelante.