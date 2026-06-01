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Sanxenxo

Emerxencias elimina un vertido de gasóleo detectado en la Avenida Vilar en Vilalonga

C. Hierro
01/06/2026 15:32
Vertido de gasóleo en Vilalonga
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El Servicio Municipal de Emerxencias y la Policía Local de Sanxenxo intervino en la parroquia de Vilalonga tras detectarse en una vía un vestido de gasóleo.

El aviso de un particular llegó pasadas las once de la mañana. En ese momento, tanto agentes de la Policía como efectivos de Emergencias se trasladaron a la Avenida Vilar para, además de comprobar el alcance del vertido, poder controlar el derrame y evitar riesgos para la circulación del tráfico.

De esta manera, la Policía Local tuvo que regular el tránsito de vehículos por esta carretera mientras, trabajadores de emergencias se dedicaron a eliminar los restos de gasóleo del asfalto. La operación, que tenía como objetivo garantizar la seguridad de todos los conductores, impidió el uso de uno de los carriles de la carretera durante algunos minutos.

Desde el gobierno local solicitan a todas las personas que transitasen por esta zona -muy concurrida diariamente- precaución para evitar nuevos incidentes.

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