Abre el plazo de inscripción en la Escuela de Música de Sanxenxo

Una clase de violonchelo en la Escuela de Música de Sanxenxo

La Escuela Municipal de Música de Sanxenxo abrió hoy el plazo de solicitud de admisión para el curso 2026/27 tanto para niños y niñas como para personas adultas. La oferta educativa de esta escuela comienza a partir de los tres años con las materias grupales de Iniciación Musical y Música e Movemento.

Las especialidades instrumentales a las que se puede optar son: oboe, flauta, clarinete, saxofón, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba/bombardino, percusión, violín, violonchelo, contrabajo, guitarra y piano.

Además, también se imparten otras materias grupales como coro, conjunto infantil y conjunto instrumental.

Las personas interesadas en cursar alguna de estas disciplinas tienen hasta el domingo 21 de junio para formalizar la solicitud. Para hacerlo, tienen que descargar la documentación a través de este enlace y presentarlo de manera presencial en el Pazo Emilia Pardo Bazán o enviarlo a la dirección lied_em@sanxenxo.es.