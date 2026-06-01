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Sanxenxo

Abre el plazo de inscripción en la Escuela de Música de Sanxenxo

La oferta educativa comienza con clases para alumnado a partir de los tres años

C. Hierro
01/06/2026 11:36
Una clase de violonchelo en la Escuela de Música de Sanxenxo
Una clase de violonchelo en la Escuela de Música de Sanxenxo
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La Escuela Municipal de Música de Sanxenxo abrió hoy el plazo de solicitud de admisión para el curso 2026/27 tanto para niños y niñas como para personas adultas. La oferta educativa de esta escuela comienza a partir de los tres años con las materias grupales de Iniciación Musical y Música e Movemento.

Las especialidades instrumentales a las que se puede optar son: oboe, flauta, clarinete, saxofón, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba/bombardino, percusión, violín, violonchelo, contrabajo, guitarra y piano.

Además, también se imparten otras materias grupales como coro, conjunto infantil y conjunto instrumental.

Las personas interesadas en cursar alguna de estas disciplinas tienen hasta el domingo 21 de junio para formalizar la solicitud. Para hacerlo, tienen que descargar la documentación a través de este enlace y presentarlo de manera presencial en el Pazo Emilia Pardo Bazán o enviarlo a la dirección lied_em@sanxenxo.es.

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