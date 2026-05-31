Sanxenxo mantiene viva su lucha contra el cambio de la balaustrada de piedra por acero

Unas 400 personas secundaron la movilización de ayer Mónica Ferreirós

Sanxenxo mantiene viva su lucha contra el proyecto que contempla la sustitución de la balaustrada de piedra del paseo de la playa de Silgar por acero. Después de que hace un par de semanas se desarrolló una exitosa manifestación convocada por la plataforma vecinal ‘SOS Balaustrada’, que fue secundada por unas 400 personas, ayer tuvo lugar una nueva movilización con idéntico resultado, y que arrancó a última hora de la tarde con una concentración en la Praza dos Barcos.

A partir de ahí se inició una manifestación hasta el final del paseo marítimo de Silgar, en cuyo recorrido por el vial -entorpeciendo el tráfico rodado- sonaron gaitas, panderetas y tambores para expresar el rechazo a la medida impulsada desde el Ayuntamiento sanxenxino. Desde la organización indicaron que la reactivación en las protestas se debe a que algún integrante se interesó ante el gobierno local por la actuación programada y que le ratificaron que el proyecto va a seguir adelante tan y como está redactado, incluyendo la sustitución de la balaustrada de piedra por otra de acero, algo que no están dispuestos a tolerar, pues consideran que la infraestructura tal y como está en la actualidad ya forma parte del patrimonio de Sanxenxo y que no entenderán ese paseo sin la balaustrada de piedra.

Además, los componentes de la plataforma vecinal prolongaron el recorrido de la manifestación hasta A Peixeira de Caneliñas para reivindicar la reversión de la obra “que ha destrozado un espléndido mirador”, señalaron. En este último tramo del recorrido les arropó la mitad de las personas que les acompañaron en el tramo inicial, y se sumaron vecinos de Portonovo.