SOS Balaustrada suma a sus reivindicaciones la reversión de la obra del mirador de A Peixeira

Manifestantes a favor de la barandilla de piedra de Silgar Gonzalo Salgado

La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Piedra realiza mañana, sábado 30 de mayo, una nueva movilización en defensa de la baranda del Paseo de Silgar, con el punto de encuentro en la Praza dos Barcos, a partir de las 20 horas. Desde allí recorrerán el emblemático paseo para volver a expresar su malestar ante el proyecto de renovación, pero los componentes de la plataforma tienen la intención de continuar, ya por el paseo y sin entorpecer el tráfico, hasta A Peixeira de Caneliñas con el objetivo de reivindicar la reversión de una obra “que ha destrozado un espléndido mirador”.

Así a pesar de que el alcalde, Telmo Martín, aclaró que la balaustrada de piedra no se retirará, si no que en los últimos metros se añadirán unos elementos de acero inoxidable para que cumpla la altura exigida por la normativa de seguridad, desde la plataforma —además de formaciones como el BNG— reiteran que esta modificación alteraría la estética histórica del paseo y están decididos en volver a manifestarse en contra de este proyecto. Se trata ya de la tercera convocatoria (la primera fue del BNG y la segunda ya de la plataforma vecinal), que en las dos anteriores ocasiones reunió a cientos de vecinos contrarios a el proyecto anunciado desde el Concello de Sanxenxo.