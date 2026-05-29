Sanxenxo se convierte en foco de la movilidad sostenible al reunir a 280 estudiantes de FP

El alcalde, Telmo Martín, inauguró ayer el III Congreso de Mobilidade Cedida

El IES de Vilalonga y el CIFP Fontecarmoa iniciaron ayer la tercera edición del Congreso de Mobilidade Sostible en Medios de Transporte, que llenó la Praza do Mar de Sanxenxo. En el foro participan 290 profesores y 280 alumnos de FP de Automoción de toda Galicia que, entre ayer y la jornada de hoy, abordan ponencias sobre la última tecnología en automoción con profesionales punteros en el Flash Charging y recarga ultra rápida, así como pruebas prácticas con la competición de Barreiros e-Motion FP, Sanxenxo Test Series Circuito Urbano en el recinto de la Praza do Mar. Tampoco faltan mesas sobre hidrógeno verde y el presente y futuro de la movilidad, así como averías en los Tesla o demostración de extinción de incendios con EXOdos COMPAC.

En la sala de exposición exterior se encuentra el proyecto del IES de Vilalonga, ‘ARDIA FP–Arco de Diagnose Automatizado de Vehículos’. El sistema combina visión artificial de alta resolución, sensores de presión y micrófonos avanzados para detectar daños estructurales, mecánicos o de pintura. Además, gracias al uso de algoritmos de aprendizaje automático y el reconocimiento automático de matrículas, el arco optimiza los tiempos de estancia en el taller, mejorando la eficiencia operativa bajo el paradigma de la Industria 5.0. Además, en dos salas cedidas por el Real Club Náutico, los alumnos de último curso realizarán charlas con empresas del sector para analizar el perfil y necesidades de cada empresa con la vista puesta en un próximo contrato de trabajo.

Así pues, el alcalde, Telmo Martín, inauguró ayer esta cita junto a la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y los directores de ambos centros educativos: “Os que estades estudando Formación Profesional sodes unha parte fundamental no desenvolvemento dun país”, subrayó el regidor durante el acto inaugural.