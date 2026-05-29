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Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo critica la postura contraria del PP a apoyar la regularización de los migrantes que viven en la villa

Redacción
29/05/2026 16:43
Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo
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Gonzalo Salgado
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El PSOE de Sanxenxo criticó que el PP rechazase apoyar una medida que “permitiría dar seguridade xurídica” a las personas migrantes que ya viven y trabajan en el municipio a través de una regularización extraordinaria de personas en situación irregular. 

En este sentido, la formación lamentó el voto contrario de los populares a la moción presentada por los socialistas de apoyo a esta medida estatal que, explicaron, beneficiaría también a sectores como la hostelería, restauración, limpieza, cuidado a las personas mayores, construcción o servicios vinculados al turismo, que presentan dificultades para encontrar personal suficiente. “O PP está votando contra a posibilidade de que moitas familias poidan vivir con tranquilidade”, lamentó.

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