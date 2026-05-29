El PSOE de Sanxenxo critica la postura contraria del PP a apoyar la regularización de los migrantes que viven en la villa

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El PSOE de Sanxenxo criticó que el PP rechazase apoyar una medida que “permitiría dar seguridade xurídica” a las personas migrantes que ya viven y trabajan en el municipio a través de una regularización extraordinaria de personas en situación irregular.

En este sentido, la formación lamentó el voto contrario de los populares a la moción presentada por los socialistas de apoyo a esta medida estatal que, explicaron, beneficiaría también a sectores como la hostelería, restauración, limpieza, cuidado a las personas mayores, construcción o servicios vinculados al turismo, que presentan dificultades para encontrar personal suficiente. “O PP está votando contra a posibilidade de que moitas familias poidan vivir con tranquilidade”, lamentó.