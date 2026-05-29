Desarticulan un supuesto grupo criminal dedicado a la venta y distribución de fármacos y estupefacientes afincado en Sanxenxo, Poio y Vilaboa

Parte de los 150 fármacos intervenidos por la Policía Nacional y la GUardia Civil Cedida

La Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron el pasado miércoles un nuevo golpe a distribución de cocaína, hachís, tabaco y medicamentos en las Rías Baixas. La operación, denominada 'Bordafi/Dado', se saldó con nueve personas detenidas y hasta siete registros en diferentes inmuebles de Sanxenxo (hasta cuatro), Poio y Vilaboa.

La investigación se remonta a febrero del pasado año 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un individuo residente en Sanxenxo que se estaría dedicando a la distribución de cantidades importantes de estupefacientes.

Así, tras seguir los movimientos llevados a cabo por los diferentes investigados, se pudo conocer con minuciosidad la metodología utilizada por los mismos, para llevar a cabo las transacciones de sustancias estupefacientes con la mayor discreción posible. Asimismo, se pudo identificar la presencia de dos células organizadas y muy activas (único grupo criminal) en cuanto al tráfico de drogas y medicamentos a gran escala se refiere, en las localidades de Sanxenxo y Vilaboa.

Como resultado de los registros, llevados a cabo por las unidades investigadoras de la Guardia Civil (EDOA Pontevedra) y Policía Nacional (Grupo I UDYCO Pontevedra), se intervinieron un total de cinco kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuatro cajas de medicamentos, con más de 150 fármacos diferentes. Además, se aprehendieron 550 cajetillas de tabaco de contrabando marca Marlboro, 115 gramos de hachís, seis escopetas, entre ellas dos de aire comprimido, una carabina, 16 cartuchos de calibre 7’62 mm, una vaina del calibre 7’62 mm, cinco balas de calibre 44, 34.000 euros en metálico, quince terminales de telefonía móvil, dos tablets, un ordenador y diversos útiles para la manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes.

De los nueve detenidos, seis de ellos fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, mientras los tres restantes fueron conducidos a la Comisaría Provincial de Pontevedra. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.