Un vehículo interceptado en Sanxenxo destapa una trama de estafa millonaria con camiones

Uno de los camiones interceptados Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Capitalpo”, ha desarticulado en Pontevedra, una trama empresarial dedicada al fraude mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales. Una operación que se salda, por el momento, con dos empresarios detenidos y un tercero investigado y la recuperación de una flota valorada en 1,5 millones.

La investigación comenzó en octubre del pasado año, cuando una patrulla de Tráfico interceptó en Sanxenxo un vehículo sobre el que pesaba una denuncia por sustracción en Madrid. En los días posteriores se localizaron otros vehículos denunciados y durante el primer trimestre de 2026 fueron localizados e intervenidos otros catorce camiones y remolques.

La investigación reveló la existencia de contratos presuntamente falsificados, firmas que no coincidían con sus titulares reales, domicilios ficticios y cláusulas incumplidas de forma sistemática. Igualmente, se reveló que las empresas implicadas habrían utilizado sociedades sin actividad real fuera de la legalidad.