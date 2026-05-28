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Sanxenxo

Sorprenden a un hombre con 40 gramos de cocaína tras ser interceptado por utilizar el móvil al volante

A. Louro
28/05/2026 16:55
Droga incautada al sanxenxino
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La Policía Local de Sanxenxo detuvo el pasado viernes a un vecino de la localidad, de 36 años de edad, tras ser interceptado en una céntrica calle del municipio por una patrulla por utilizar el teléfono móvil manualmente mientras conducía su vehículo, según explicaron ayer fuentes municipales.

Durante la intervención, los agentes le sorprendieron e incautaron tres paquetes que contenían un total de cuarenta gramos que supuestamente eran cocaína, una parte de ella en roca sin cortar. El investigado fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil para finalizar las diligencias correspondientes.

El conductor, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya había sido arrestado hace menos de dos meses por un delito contra la salud pública al incautársele dinero en efectivo y nueve gramos de cocaína. Desde la Policía Local de Sanxenxo recuerdan que este tipo de infracciones, que pueden ser calificadas como un delito contra la salud pública, pueden acarrear penas de prisión de tres a seis años.

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