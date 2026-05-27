Sanxenxo acoge la Gala de los Premios Sicted en el Pazo de Quintáns

Los presentes durante la Mesa de Turismo Cedida

El Pazo de Quintáns será el 16 de junio sede de la Gala de los Premios Sicted, para reconocer el esfuerzo por la excelencia y la sostenibilidad de 83 empresas del sector turístico. La propuesta se abordó este miércoles durante la celebración de una Mesa de Turismo presidida por el alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Turismo, Juan Deza, el presidente del CETS, Alfonso Martínez; la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín; la gerente de Entretendas, Conchi Horro; el director comercial de Viajes InterRías, Fabián Buezas; el director del Hotel Carlos I, Leonardo López; el gerente del Mardevela, José Ameneiros; y la técnica de Turismo de Sanxenxo, Teresa Salgueiro.

El Concello cumple esta edición 22 años siendo el ente gestor de este distintivo de calidad nacional emitido por la Secretaría de Estado de Turismo. Actualmente hay diferentes establecimientos del sector turístico que apuestan por este sello de calidad: 48 hoteles y apartamentos, 16 playas, cinco restaurantes, tres bares o cafeterías, tres comercios, tres agencias de viajes, una oficina de turismo, un puerto deportivo, un camping y dos bodegas.

Asimismo, coincidiendo con el decimoquinto año de la ruta gastronómica Sanxenxo Degusta Tapas, se aprovechara la gala para que el Concello premie a los locales participantes más votados con cheques para que puedan realizar compras en los mercados de abastos de Sanxenxo y Portonovo.

Mejora de la movilidad

Por otro lado, en la Mesa de Turismo se abordó la mejora de la movilidad prevista para este verano con la ampliación de las rutas del bus circular a Bordóns y a Dorrón, manteniendo las que unen Sanxenxo con Vilalonga y Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada. Además, se trataron posibles actuaciones para agilizar el tráfico de taxis en determinados picos horarios en verano y se propusieron otras alternativas que redunden en una mejora de la movilidad durante la campaña estival.

Otra de las propuestas que se analizó, coincidiendo con el primer vuelo a Santiago desde Nueva York, fue la promoción de Sanxenxo como destino en la ciudad americana.