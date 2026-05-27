El PSOE de Sanxenxo lamenta que no se estudien más opciones para la movilidad de A Lanzada

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El PSOE de Sanxenxo lamenta el rechazo de Partido Popular en el Pleno del pasado lunes a su moción sobre una propuesta alternativa para mejorar la movilidad en la zona de A Lanzada y Noalla.

Los socialistas señalan que su intención era abrir una mesa de diálogo y estudiar soluciones “máis modernas, máis sostibles e mellor integradas na paisaxe, especialmente despois das alegacións e recursos presentados polos colectivos ecoloxistas”.

La propuesta en cuestión consistía en una alternativa elevada sobre pilares para conectar los cuatro carriles con la rotonda que conecta con O Grove y con la Autovía do Salnés, “evitando recheos innecesarios sobre o humidal e reducindo drasticamente o impacto ambiental sobre a contorna das Salinas e da Rede Natura 2000”.

Además, proponían aprovechar la estructura elevada para crear un espacio para peatones y ciclistas abierto, amplio e integrado en el paisaje, facilitando un acceso cómodo y seguro a la playa de A Lanzada para vecinos, visitantes, familias, personas mayores y usuarios con bicicletas o material de playa.