El PSOE de Sanxenxo lamenta que no se estudien más opciones para la movilidad de A Lanzada
El PP rechazó en el último Pleno que los socialistas pudiesen exponer su moción al respecto
El PSOE de Sanxenxo lamenta el rechazo de Partido Popular en el Pleno del pasado lunes a su moción sobre una propuesta alternativa para mejorar la movilidad en la zona de A Lanzada y Noalla.
Los socialistas señalan que su intención era abrir una mesa de diálogo y estudiar soluciones “máis modernas, máis sostibles e mellor integradas na paisaxe, especialmente despois das alegacións e recursos presentados polos colectivos ecoloxistas”.
La propuesta en cuestión consistía en una alternativa elevada sobre pilares para conectar los cuatro carriles con la rotonda que conecta con O Grove y con la Autovía do Salnés, “evitando recheos innecesarios sobre o humidal e reducindo drasticamente o impacto ambiental sobre a contorna das Salinas e da Rede Natura 2000”.
Además, proponían aprovechar la estructura elevada para crear un espacio para peatones y ciclistas abierto, amplio e integrado en el paisaje, facilitando un acceso cómodo y seguro a la playa de A Lanzada para vecinos, visitantes, familias, personas mayores y usuarios con bicicletas o material de playa.