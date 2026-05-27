El BNG acudirá a la Valedora do Pobo ante “a falta de transparencia de Telmo Martín”
Los nacionalistas no descartan tomar medidas judiciales
El BNG de Sanxenxo toma la decisión -sin descartar además tomar medidas judiciales- de acudir a la Valedora do Pobo después de que “nos últimos meses o goberno local non remitise a información solicitada sobre diferentes expedientes e proxectos no tempo e forma que marca a lei”, exponen, advirtiendo que “imos ir ata as últimas consecuencias para acabar coa opacidade e a política escurantista de Telmo Martín”.
El objetivo de esta decisión es exigir y lograr una gestión más transparente y ágil a la hora de entregar la información solicitada por la oposición. “Non é unha situación agradable e tampouco é algo que nos guste”, apunta el Bloque.
Los nacionalistas exponen que en lo que va de 2026 ya fueron varias las solicitudes realizadas a través del Registro Municipal para conseguir información sobre diferentes expedientes y proyectos, pero de la gran mayoría no tienen contestación, aseguran, a pesar de ser peticiones hechas en enero y marzo. “Superouse con creces o prazo establecido pola lei, dun xeito sistemático. Este é o proceder de Telmo Martín, a quen semella que non lle gusta que a oposición non faga o seu traballo, se cadra porque quizais ten cousas que esconder, como xa demostrou mentindo á veciñanza sobre o uso de aceiro ‘inox’ na balaustrada de pedra do Paseo de Silgar”, declaran os nacionalistas.
Así, el grupo de la oposición advirtió la semana pasada de que el gobierno local disponía de 72 horas para dar respuesta a las solicitudes, “feito que só cumpriron a medias”. “Foi unha última instancia que fixemos por cortesía, xa que a lei nos ampara para tomar medidas máis drásticas. O que teñen que entender o Partido Popular e Telmo Martín é que o BNG representa a un gran número de veciños de veciñas de Sanxenxo que teñen dereito a coñecer o estado deses expedientes e proxectos. É lamentable que non poidamos realizar o noso traballo fiscalizador pola política escurantista do alcalde”, denuncian los nacionalistas.