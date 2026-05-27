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Sanxenxo

Detectan un nuevo foco de gripe aviaria en Sanxenxo

El municipio se encuentra dentro de las Zonas de Especial Riesgo (ZER)

Sandra Rey
27/05/2026 19:08
Imagen de archivo de dos gaviotas
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La Consellería de Medio Rural detectó un nuevo ejemplar de ave silvestre afectada por gripe aviaria en Sanxenxo. Se trata de una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) que ya fue trasladada la Centro de Reucperación de Fauna Silvestre de Cercedo-Cotobade, dependiente de esta Consellería. 

El ave fue muestreada para procede a su análisis en laboratorio, con resultado positivo a la influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP), eliminándose el cadáver conforme a la normativa en vigor. 

Con este nuevo foco son ocho los confirmados en aves silvestres en Galicia en lo que va de 2026. Cabe recordar que, por ahora, non se registró ningún caso de IAAP en aves de corral en la comunidad. 

Actualmente, en la comarca de O Salnés -a excepción de Meis y Vilagarcía- existen medidas de restricción sanitarias al ser consideradas Zonas de Especial Riesgo (ZER), motivo por el que desde Medio Rural insisten en extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas.

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