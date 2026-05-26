Viajes Interrías crece un 15% y se reafirma como referente de las agencias mayoristas de turismo

Dependencias del Viajes Interrías en Sanxenxo Cedida

La compañía gallega, con sede en Sanxenxo, consolida su posicionamiento impulsada por la fortaleza del canal profesional, la diversificación de su oferta y la digitalización.

Viajes InterRias continúa afianzando su crecimiento en el mercado turístico con un incremento del 15%, reforzando su posicionamiento como uno de los principales operadores especializados en viajes organizados en España.

Este crecimiento responde a la evolución positiva de la compañía en sus distintos mercados, tanto a nivel nacional como internacional, con una destacada presencia en la Península Ibérica y una sólida actividad en destinos europeos y del norte de África.

El ejercicio 2025 ha estado marcado por la estabilidad y el crecimiento sostenido del negocio, en el que la compañía ha seguido fortaleciendo su modelo basado en la colaboración con el canal profesional. En este sentido, InterRias ha reafirmado su compromiso con las agencias de viajes, pieza clave de su estrategia, a través de un equipo comercial con presencia en toda la península, herramientas avanzadas como su plataforma B2B y un servicio flexible y continuo durante todo el año.

Durante 2025, la operativa de la compañía ha alcanzado cifras significativas, superando los 15 millones de kilómetros recorridos, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior. Este avance refleja tanto la solidez de su estructura como la confianza de clientes y colaboradores.

El modelo de Viajes InterRias se sustenta en la especialización en viajes organizados, producto vacacional y rutas como el Camino de Santiago, así como en una contratación directa que garantiza un mayor control de calidad y una experiencia diferencial. A ello se suma una sólida red de colaboradores —guías profesionales, establecimientos hoteleros y empresas de transporte— que permite mantener altos estándares de servicio, avalados por certificaciones como la ISO 9001.

La innovación y la mejora continua han sido también ejes fundamentales durante el año, con una digitalización completa de los productos y procesos, así como el desarrollo de iniciativas como el proyecto “Última Milla”, orientado a la creación de nuevos destinos y experiencias.

En paralelo, la compañía ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, contando con los distintivos S de Sostenibilidad Turística y Q de Calidad, e impulsando iniciativas sociales como su colaboración con el programa Celta Integra.

De cara a 2026, Viajes InterRias afronta el futuro con perspectivas positivas, con el objetivo de mantener un crecimiento superior al 5%, seguir fortaleciendo su relación con el canal profesional y ampliar de forma continua su oferta de destinos y servicios.

Con estos resultados, la compañía reafirma su apuesta por un modelo de crecimiento sólido, diversificado y sostenible, basado en la calidad, la innovación y la colaboración, pilares que seguirán marcando su evolución en los próximos años.