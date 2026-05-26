Sanxenxo sumará 21 nuevas viviendas de lujo con una inversión de 15 millones

Ubicación de la parcela donde se edificará Cedida

Sanxenxo sumará próximamente 21 nuevas viviendas de lujo que cuentan con una inversión que asciende hasta los 15 millones de euros. El Grupo GS, promotora de referencia en el sector residencial de lujo, ha adquirido un nuevo suelo en el municipio, donde desarrollarán el proyecto ‘GS Punta Vicaño’.

La parcela se sitúa en Camiño de Baltar, un entorno a escasos metros del mar y muy próxima a algunas de las principales zonas de ocio, restauración y actividad náutica del municipio. El terreno cuenta con una superficie neta de 680 metros cuadrados y una edificabilidad en torno a 2.800 metros cuadrados, permitiendo la construcción de viviendas de uno, dos y hasta tres dormitorios.

Además, las viviendas incorporarán sistemas de domótica de última generación orientadas a optimizar el bienestar y la funcionalidad de hogar. La promoción contará con espectaculares vistas, amplias terrazas, áticos con piscinas privativas, garajes y trasteros. Todo ello en un entorno pensado para disfrutar del estilo de vida costero durante todo el año, con una propuesta residencial que busca combinar diseño contemporáneo, privacidad y conexión con el entorno natural.

“Sanxenxo reúne los atributos que mejor se alinean con nuestra estrategia de desarrollo: una limitada disponibilidad de suelo finalista, una demanda residencial en continuo crecimiento y un destacado potencial de revalorización a medio y largo plazo. Con esta operación, Grupo GS refuerza su apuesta por Galicia, consolidándola como un mercado clave dentro de su estrategia de expansión”, señalan fuentes de la compañía.