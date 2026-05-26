Sanxenxo licita el servicio de control de gatos callejeros por 43.560 euros por un año

Imagen de archivo de un gato rescatado por el Refugio de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo saca a licitación el servicio veterinario de control de gatos callejeros con el fin de realizar la adecuada gestión sanitaria de las colonias urbanas del municipio y la atención médica urgente. El contrato sale a concurso por un valor de 43.560 euros y un año de duración.

La concejalía de Medio Ambiente, Servicios y Mantenimiento, dirigida por Yago Torres, realizó en 2025 la identificación, registro, esterilización, desparasitación y vacunación de 71 gatos callejeros.

Es muy importante la colaboración y concienciación ciudadana en este tema, sobre todo con el abandono por parte de propietarios de mascotas, de las camadas no deseadas, abandonando los gatos en colonias, en contenedores y otros espacios públicos.

La clínica veterinaria adjudicataria solo deberá recoger los animales entregados por personal autorizado como las personas cuidadoras de colonias inscritas en el registro de Medio Ambiente, Policía Local o Emerxencias. En el pliego, se especifica que nunca se atenderán animales de particulares que se encuentren en la calle pues, en este caso, habría que ponerlo en conocimiento del personal de Medio Ambiente para investigar la procedencia del animal.