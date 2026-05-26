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Sanxenxo

‘Sanxenxo de Cine’ inicia su segunda edición con ‘Así chegou a noite’, película rodada en Vilalonga

La proyección es el 29 de mayo y las entradas están a la venta en Ataquilla por 3,75 euros, o en el auditorio municipal el propio día

Redacción
26/05/2026 20:45
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Presentación de la propuesta
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La programación de ‘Sanxenxo de Cine’ regresa el 29 de mayo al auditorio Emilia Pardo Bazán, a las nueve de la noche, con la proyección de la película ‘Así chegou a noite’, rodada en la zona de A Telleira de Vilalonga.

En ella se aborda la historia de un escultor que establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega. Poco a poco irá aislándose de su entorno, cortando todo contacto con amigos y familiares. Cuando una antigua amante acude a su encuentro, provoca la reflexión del escultor sobre su deseo de aislamiento y la necesidad de una nueva huida.

Tras la proyección de la película habrá una charla coloquio con el director, Ángel Santos, y actores.

También, ‘Sanxenxo de Cine’ incluye otros largometrajes –que también se mostrarán en el auditorio municipal– como ‘Tres Adioses’ (29 de mayo), ‘Valor Sentimental’ (30 de mayo) y ‘Las líneas discontínuas’ (31 de mayo). “Esta segunda edición contamos con películas moi especiais que dialogan moi ben entre sí e volvemos a apostar polos coloquios tras as películas”, apunta el productor de cine, Daniel Froiz.

Las entradas están a la venta en Ataquilla por 3,75 euros o en el auditorio el propio día.

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