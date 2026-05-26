El PSOE critica no poder debatir en Pleno una moción relativa a espacios en estado de “abandono”

Imagen del estado de las tablas del paseo de Baltar Cedida

El PSOE de Sanxenxo denuncia que el pasado lunes, durante el Pleno ordinario de mayo, no pudieron exponer y debatir sobre una moción relativa al abandono y falta de mantenimiento de rutas, sendas y actuaciones de humanización existentes en el municipio, debido a que el PP votó en contra de su urgencia.

La moción recogía la preocupación por el estado de múltiples actuaciones anunciadas “e que continúan sen rematar, paralizadas, abandonadas ou cun mantemento claramente insuficiente”, apuntan. Algunos ejemplos son: la ruta del río Pintillón en Dorrón, las pasarelas de Baltar o la Ruta Padre Sarmiento, así como “distintas actuacións de humanización prometidas”. Además, también pone el foco en los problemas existentes en A Revolta, donde varios vecinos sufren verteduras de aguas fecales, hay baldosas rotas, obras sin finalizar y más, señalan.

Así, la moción solicitaba la elaboración de un informe completo sobre el estado de las rutas, la ejecución urgente de actuaciones de mantenimiento y reparación, solicitar ayudas económicas y priorizar la conservación de infraestructuras existentes frente a la ejecución de otras nuevas