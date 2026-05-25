El Pleno aprueba licitar la segunda fase del mercado de abastos de Sanxenxo con el rechazo del BNG y PSOE

La corporación municipal durante el minuto de silencio Cedida

El Pleno de Sanxenxo dio esta mañana luz verde a la licitación de la segunda fase del mercado de abastos de Sanxenxo con los diez votos a favor del PP y los siete en contra del BNG y PSOE. “Creo que vai ser un acerto no que se vai a invertir os 5,4 millóns de euros que suporá un revulsivo comercial para a zona”, dijo Martín. El primer edil prevé que “o verán que vén poida estar xa en funcionamento, pero dependerá das empresas que se presenten”. La financiación se realizará con fondos propios y de la Xunta

En cuanto a los grupos de la oposición, el BNG votó en contra alegando que el proyecto es un “despilfarro e desgate” y que la inversión millonaria que se hace en él podría servir para sacar adelante otras iniciativa, sobre todo en las zonas rurales. “Unha vez máis, o señor Martín céntrase en destinar grandes investimentos exclusivamente no quilómetro cero, sen ter en conta demandas históricas que reclaman moitos veciños e veciñas”, señaló el portavoz nacionalista, Octavio González.

Asimismo, el Bloque apuntó al número de estacionamientos que prevé este proyecto. “Fálase de 30 prazas, pero non hai ningunha outra alternativa para facer aparcadoiros disuasorios na contorna, o que provocará un maior colapso de tráfico no centro de Sanxenxo, especialmente no verán”, auguró el portavoz.

En la misma línea, el PSOE expresó su rechazo a la propuesta defendiendo que, desde un principio, el proyecto debería haber estado a disposición pública, permitiendo que los vecinos opinasen sobre una actuación de tal magnitud, y que no solo sea competencia de la Alcaldía.

Otras cuestiones

Por otro lado, posteriormente los socialistas presentaron una moción para la revisión de los procedimientos de cesiones urbanísticas y reposición de los servicios afectados por alineaciones en el municipio.

Según explicaron, en muchos trámites vinculados a licencias de obra, resulta obligatoria la cesión al Concello de los terrenos afectados y, entre otras cuestiones, suele implicar la reposición de firmes asfaltados, aceras, muros, canalizaciones, postes eléctricos, telefónicos u otros elementos de suministración.

Estas actuaciones generan en ocasiones grandes cargas económicas para particulares y pequeños promotores, señalaron, motivo por el que, además de revisar los procedimientos, instan al gobierno local a que impulse convenios o acuerdos con las compañías para que sean las que asuman –total o parcialmente– los costes derivados del traslado o reposición de postes e infraestructuras.

También, durante el turno de ruegos y preguntas, la nacionalista Estrella Martínez instó al alcalde a que aclarase de manera definitiva qué va a suceder con la balaustrada de Silgar, a lo que el primer edil negó que se fuese a sustituir por una estructura de metal y que se hará una adaptación. “Era moi sinxelo rectificar e admitir que agora o goberno local, ante a resposta da veciñanza, está a recuar, pero o alcalde non foi quen de facelo”, señalan desde el BNG.

Festivos y minuto de silencio

Otros de los asuntos acordados durante la sesión plenaria fueron los dos festivos locales de 2027, que serán el 29 de marzo, la Romería do Con, y el 16 de agosto, Día de San Roque.

Asimismo, la corporación municipal guardó un minuto de silencio por el trágico atropello ocurrido el pasado domingo en Areas, en el que una mujer falleció y su hija resultó herida.