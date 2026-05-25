Desestacionalizar para ganar: Sanxenxo acoge el debate turístico de la comarca

Foro de Turismo de la Mancomunidade do Salnés Cedida

El Real Club Náutico de Sanxenxo acogió hoy el Foro de Turismo de la Mancomunidade do Salnés, una cita cuyo objetivo es trabajar para alcanzar la desestacionalización turística en la comarca al atraer visitantes fuera de la temporada alta. “Cando traballamos todos xuntos poden extraerse ideas que ao final van repercutir neste movemento turístico e económico tan importante para a comarca”, explicó el presidente de la Mancomunidade, David Castro, durante la inauguración del Foro. “No Salnés temos elementos suficientes para desestacionalizar este turismo e seguir poñendo en valor o noso produto. Neste Foro o que buscamos é esa achega de ideas e que poidamos trazar unha liña a seguir”.

El programa se dividió en cuatro mesas: Xacobeo 2027, Turismo Deportivo, Turismo Náutico y Enogastronomía. Las tres primeras fueron moderadas por el periodista Pedro Piqueras, mientras que de la última se encargó Manuel Villanueva, exdirector general de contenidos de Mediaset España.

El Xacobeo 2027 y al Camino de Santiago fueron señalados como instrumentos clave para redistribuir los flujos turísticos a lo largo del año y del territorio. Durante la mesa todos los integrantes coincidieron en que el Camino es un escaparate que se puede compaginar con otras experiencias propias de O Salnés. Aquí, mantenerse fiel a la identidad sin caer en la masificación es uno de los principales retos que se detectó.

En los últimos veinte años las tasas de ocupación en la comarca durante el verano crecieron en 1.750%

La segunda mesa analizó el papel del turismo deportivo como activador de la demanda en temporada baja, así como el peso de algunas pruebas deportivas que fomentan la creación de industrias a su alrededor. En cuanto a turismo náutico el objetivo quedó claro: “aínda queda camiño que percorrer”. Y es que los ponentes dejaron claro que en las últimas décadas sí hubo avances importantes en el sector, pero aún es posible educar a las nuevas generaciones y seguir avanzando.

Como broche final llegó a la mesa la sesión sobre Enogastronomía en la que destacó la prioridad de la experiencia cultural y sensorial por encima de su vinculación a la climatología.

En el Foro los datos hablaron por sí solos y la Mancomunidade recordó que en los últimos veinte años las tasas de ocupación en la comarca en verano crecieron en 1.750%, algo que les hace recordar en todo momento el objetivo que se persigue: “seguir traballando cara esa desestacionalización”.

Atraer turismo, pero con sentido

El delegado del Gobierno en Pontevedra, Pedro Blanco, participó también en la jornada y no dudó en poner en valor el papel de la comarca como “un modelo de turismo sostible, responsable e desestacionalizado”. Blanco destacó que el reto no está en atraer turistas, sino en “facelo con sentido, planificación e responsabilidade”.