Fallece una mujer y una niña resulta herida en un trágico atropello en Areas

El vehículo que se salió de la vía Gonzalo Salgado

Una mujer de 37 años fallece y su hija resulta herida tras un trágico accidente en la zona de Areas. El suceso ocurrió entorno a las ocho y cuarto de esta tarde, a la altura del restaurante A Postiña, y el desencadenante fue una colisión por alcance entre dos turismos, que provocó que uno de ellos invadiese la acera y se llevase a ambas por delante.

Los servicios de emergencias trataron de reanimar a la mujer, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero pese a los intentos, no fue posible. Fuentes municipales apuntan que la niña presenta heridas en la cabeza, pero no graves.

Los servicios de emergencias tratando de reanimar a la mujer Gonzalo Salgado

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, efectivos de Emergencias Sanxenxo, la Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Sanitaria-061.