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Sanxenxo

Fallece una mujer y una niña resulta herida en un trágico atropello en Areas

El suceso ocurrió como consecuencia de un accidente por alcance entre dos turismos, ocasionado que uno de ellos invadiese la acera

Sandra Rey
24/05/2026 20:27
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El vehículo que se salió de la vía
Gonzalo Salgado
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Una mujer de 37 años fallece y su hija resulta herida tras un trágico accidente en la zona de Areas. El suceso ocurrió entorno a las ocho y cuarto de esta tarde, a la altura del restaurante A Postiña, y el desencadenante fue una colisión por alcance entre dos turismos, que provocó que uno de ellos invadiese la acera y se llevase a ambas por delante.

Los servicios de emergencias trataron de reanimar a la mujer, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero pese a los intentos, no fue posible. Fuentes municipales apuntan que la niña presenta heridas en la cabeza, pero no graves. 

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Los servicios de emergencias tratando de reanimar a la mujer
Gonzalo Salgado

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, efectivos de Emergencias Sanxenxo, la Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Sanitaria-061. 

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