Sanxenxo condecora a miembros de la Policía Local y Guardia Civil

Los presentes en el acto en el Emilia Pardo Bazán

Sanxenxo celebró este domingo el día de la patrona de la Policía Local, María Auxiliadora, con un acto presidido por el alcalde, Telmo Martín, en el auditorio Emilia Pardo Bazán, en el que se concedieron reconocimientos a miembros de la Guardia Civil y policías locales jubilados, además de poner en valor la labor que estos cuerpos de seguridad desempeñan en el municipio.

Durante la ocasión, Martín destacó que “sodes o rostro da seguridade, a tranquilidade e hospitalidade nas nosas rúas” e incidió en que “a nosa realidade esixe que nos transformemos. Pasamos de atender a unha poboación de 18.000 habitantes a máis de 120.000 cos visitantes durante a tempada alta. Esa enorme presión demográfica só se xestiona con éxito grazas á vosa profesionalidade, flexibilidade e entrega”. También destacó el esfuerzo de contar con una Policía Local las 24 horas del día los 365 días del año como “exemplo de compromiso por parte do Concello”.

Además, el alcalde aplaudió la buena colaboración entre las fuerzas de seguridad. “Facer de Sanxenxo un pobo seguro non é froito da casualidade. É o esforzo e o traballo coordinado entre a Policía Local e a Garda Civil. A vosa presenza infunde confianza tanto ao veciño como ao visitante que nos elixe para descansar e desfrutar”, señaló.

El inspector principal jefe de la Policía Local, José Manuel Duarte, ensalzó la labor del equipo y la sensibilidad del alcalde con el cuerpo. No se olvidó tampoco de los policías locales jubilados, también homenajeados en el acto.

Entre los reconocimientos otorgados, se distinguió con la Medalla al Mérito Policial a Abelardo Martínez, conocido también como el “Poli Paco”, “por su dedicación absoluta y divulgación de educación vial”; a Sonia Romero por “el rigor en la ejecución de las funciones atribuidas, así como por el esfuerzo, constancia, tenacidad, empeño y por todos los retos que ha superado a lo largo de su trayectoria; y a Luisa Fariña por su dedicación “en sacar adelante y con eficacia las responsabilidades de este servicio, sobre todo en momento difíciles”.

También se felicitó al teniente del Puesto Principal de Sanxenxo, David Marín, porque “bajo su mando, la colaboración institucional ha dejado de ser un protocolo para convertirse en una hermandad operativa, fluida y, ante todo, humana”; al brigada de dicho puesto, Juan Manuel Fernández Touza porque “su compromiso merece ser reconocido no solo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen”; y al guardia Vicente Barreiro por ser “pieza fundamental en el engranaje de seguridad”.

Finalmente, se reconoció la labor de los policías locales jubilados Manuel Ferreiro, Carlos Dacosta, Luis Marcial Rey, Faustino Balea, Celso García, José Juan Suárez, Manuel Fernández Torres y Juan Riveiro.