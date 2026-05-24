De Ayora a Sanxenxo: 1.016 kilómetros a favor de la lucha contra el cáncer de una amiga

Cartel oficial de la iniciativa Cedido

Originaria de la parroquia de Noalla, pero afincada en la actualidad en el municipio de Ayora, en la Comunidad Valenciana, Sandra batalla desde hace un tiempo con un cáncer muy agresivo y sobre el que, lamentablemente, no le auguran un buen pronóstico.

A pesar de ello, este hecho no ha desmotivado a su amigo José Luis, quien enfocado en ayudarla se ha propuesto contribuir al avance y desarrollo de las investigaciones sobre su enfermedad con un recorrido en bicicleta de los más admirable: hacer los 1.016 kilómetros que separan Ayora de Sanxenxo, y el regreso a casa.

Compañeros de oficio en el Ayuntamiento –él como concejal de Deportes y ella de Turismo–, José Luis no ha querido quedarse de brazos cruzados ante el negativo diagnóstico de su amiga, motivo por el que con esta iniciativa pretende despertar la solidaridad de las personas y tratar de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. La propuesta surge de su motivación personal, pero desde el propio Ayuntamiento de Ayora no han dudado en sumarse a la causa, siendo la institución la que facilite el número de cuenta a la que realizar los ingresos de dinero.

A este gran gesto también se han querido sumar los miembros de la Comisión de Fiestas A Lanzada, quien consternados por la situación de la sanxenxina y conocedores de que, además, su hermana es una fiel devota de la Virgen de A Lanzada, están haciendo todo lo posible para aportar su granito de arena a la propuesta.

De esta manera, ante la previsión de que José Luis llegue a Sanxenxo el próximo 6 de junio, desde la comitiva están realizando actualmente un llamamiento a la ciudadanía para organizar un gran recibimiento en el Real Club Náutico para el vecino de Ayora, con el fin de celebrar su gran esfuerzo y propósito, además de arropar a Sandra y a su familia. “Queremos que Sanxenxo demuestra su fuerza, su unión y su cariño”, exponen.

Miembros de la comisión afirman que algunos integrantes del gobierno local ya les han hecho llegar su apoyo con la iniciativa, y mismo aseguran que compañeros del Ayuntamiento de Ayora también se desplazarán hasta Sanxenxo para animar y recibir a su solidario compañero con los brazos abiertos.

“¡Ninguna batalla debería lucharse en soledad!”, subrayan desde A Lanzada, quienes señalan que próximamente anunciarán más detalles sobre el encuentro.