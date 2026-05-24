El Concello licitará la Fase II del mercado de abastos de Sanxenxo por 5,4 millones de euros

Infografía de la propuesta ganadora del concurso de ideas, 'Los Lunes al Sol', del arquitecto catalán Tony Bosch

El Concello de Sanxenxo licitará la segunda y última fase del mercado de abastos de Sanxenxo por 5,4 millones de euros. El plazo de ejecución de los trabajos se estima en 16 meses e incluye el nuevo edificio y la humanización del entorno. Este lunes, 25 de mayo, irá a Pleno Ordinario la propuesta de la alcaldía para la aprobación del proyecto y la delegación para la contratación.

Con esta nueva infraestructura se busca dinamizar la actividad comercial y social, así como ampliar el núcleo comercial hacia este tramo de la Rúa Madrid. Una gran plaza en el frontal del edificio será la clave para la pacificación y regeneración del espacio urbano de esta calle desde Rúa Panadeira hasta su encuentro con Rúa Progreso.

Tras una primera fase en la que soterró el tráfico, a través de un paso inferior en el que ya se contempló un área para un futuro estacionamiento público con 32 plazas, así como el acceso al mercado y las plantas superiores, el Concello va a sacar a contratación el nuevo edificio de cinco plantas que albergará: el mercado de abastos, dependencias municipales, una biblioteca, un aula de estudio y un espacio de restauración.

De esta manera, el edificio contará con las siguientes plantas: un sótano de 1.447 metros cuadrados distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas; una planta baja de 494 metros cuadrados y un altillo de 324 que acogerá el mercado de abastos; la primera planta (541 metros cuadrados) albergará las dependencias municipales; la segunda y tercera (1.082 metros cuadrados) incluirá la biblioteca y la sala de estudio; una bajo cubierta con espacio de terraza (319 metros cuadrados) donde se contará con un espacio de restauración.

Uno de los elementos característicos del proyecto ganador del concurso de ideas, “Los Lunes al Sol”, firmada por el arquitecto catalán Tony Bosch, son sus tres fachadas acristaladas. Asimismo, con el objetivo de que el edificio cumpla con todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior, se colocarán 116 paneles fotovoltaicos. De este modo, se instalará un sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas de calor independientes por planta.