Cerca de cien personas se suman a la ruta en homenaje a Celso Bugallo

Participantes en la ruta Cedida

Cerca de cien participantes de todas las edades acudieron este domingo a la andaina organizada por el BNG de Sanxenxo en honor al actor vilalongués y fallecido el pasado mes de diciembre, Celso Bugallo. Partiendo del estacionamiento de As Cachadas, la ruta incluyó diferentes puntos del entorno de las “lagoas” de A Arnosa, “unha das zonas máis emblemáticas e importantes desde o punto de vista paisaxístico e medioambiental do concello”, apuntan desde el Bloque.

La actividad contó también con la presencia del gaiteiro Toño Fernández Agraso, integrantes de la Asociación Cultural Andarela y del Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), y uno de los momentos más emotivos fue la realización de una ofrenda floral en memoria de Celso Bugallo.

Los nacionalistas inciden en la importancia de promover iniciativas que ayuden a difundir y reconocer la trascendencia de la figura de este actor, “un dos máis grandes referentes do país no ámbito da cultura, da interpretación e do sector audiovisual”, subrayan. Entre otras propuestas impulsadas por el BNG para reconocer a Bugallo, recuerdan la moción llevada a Pleno para proponer que el nuevo Centro Social de Vilalonga llevase su nombre, una medida que, apuntan, fue rechazada por el Partido Popular y el alcalde.