La asociación Andarela organiza  un recorrido en honor al actor vilalongués Celso Bugallo

El actor, Celso Bugallo, durante la presentación de su última película Europa Press

La Asociación Cultural Andarela organiza para el domingo 24 de mayo un recorrido por el entorno de las “lagoas” de A Arnosa en honor al actor originario de Vilalonga y fallecido el pasado diciembre, Celso Bugallo.

El punto de encuentro será el aparcamiento de As Cachadas (donde se celebra la Fiesta del Carmen), a las 10 horas. Desde allí se partirá hacia un recorrido fácil y abierto a todos los públicos, en el que los asistentes podrán conocer la enorme riqueza paisajística y medioambiental del entorno.

Desde la asociación aseguran que será una jornada de convivencia, en la que habrá lecturas dramáticas al aire libre y, además, se profundizará sobre enclaves como “As Lagoas das Cachadas”, parte del complelo intermareal Umia-O Grove, los barreiros, las telleiras, las salinas y más.

En cuanto a Celso Bugallo, afirman que “sempre presumiu con orgullo das súas raíces vilalonguesas e amosou un firme compromiso coa súa terra”. El actor fue ganador de un Goya al mejor actor secundario por su papel en ‘Mar Adentro’ y, de hecho, gracias a su destacable trayectoria, este año el acto inaugural del XXIII Festival de Cans, en O Porriñó, estuvo protagonizado por un homenaje en su honor.