Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La plataforma SOS Balaustrada de Piedra convoca una nueva movilización para el 30 de mayo

El punto de encuentro será la Praza dos Barcos a las 20 horas

Sandra Rey
22/05/2026 19:01
O acto de protesta na localidade sanxenxina estivo moi concurrido
Imagen de la concentración del pasado 16 de mayo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Piedra hace un llamamiento a la ciudadanía para una nueva movilización en defensa de la baranda del Paseo de Silgar: será el próximo sábado, 30 de mayo, y el punto de encuentro será la Praza dos Barcos, a las 20 horas. 

Desde la plataforma exponen su agradecimiento con todos los participantes en la manifestación que tuvo lugar el pasado 16 de mayo, así como con todas aquellas personas que desde distintos puntos de España les comunicaron su apoyo en esta lucha reivindicativa.

Por otro lado, también manifiestan su “repulsa” a la actuación de la Policía Local, quienes no paralizaron el tráfico en el Paseo de Silgar durante la concentración, pese a trasladar con antelación el horario de la misma a la Subdelegación de Gobierno.

Asimismo, desde SOS Balaustrada de Piedra anuncian que el pasado 18 de mayo solicitaron un encuentro con el alcalde, Telmo Martín, quien, afirman, se negó a recibirlos y a modificar el proyecto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620