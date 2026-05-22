La plataforma SOS Balaustrada de Piedra convoca una nueva movilización para el 30 de mayo

Imagen de la concentración del pasado 16 de mayo

La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Piedra hace un llamamiento a la ciudadanía para una nueva movilización en defensa de la baranda del Paseo de Silgar: será el próximo sábado, 30 de mayo, y el punto de encuentro será la Praza dos Barcos, a las 20 horas.

Desde la plataforma exponen su agradecimiento con todos los participantes en la manifestación que tuvo lugar el pasado 16 de mayo, así como con todas aquellas personas que desde distintos puntos de España les comunicaron su apoyo en esta lucha reivindicativa.

Por otro lado, también manifiestan su “repulsa” a la actuación de la Policía Local, quienes no paralizaron el tráfico en el Paseo de Silgar durante la concentración, pese a trasladar con antelación el horario de la misma a la Subdelegación de Gobierno.

Asimismo, desde SOS Balaustrada de Piedra anuncian que el pasado 18 de mayo solicitaron un encuentro con el alcalde, Telmo Martín, quien, afirman, se negó a recibirlos y a modificar el proyecto.