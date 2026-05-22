El bus urbano municipal vuelve este verano con cuatro nuevas paradas en Dorrón y Bordóns

Imagen de archivo del autocar estival Cedida

Sanxenxo mantiene para este verano el servicio de bus urbano municipal, incorporando además una nueva línea con cuatro paradas en las parroquias de Dorrón y Bordóns (Casa de Cultura, Cruce de Os Cotos, Areas y Nanín). Xunta y Concello han renovado el convenio de colaboración para que, desde le 1 de julio, la prestación refuerce el abudante flujo de vecinos y visitantes.

En cuanto a la nueva línea circular, comunicará Bordóns y Dorrón con Portonovo y A Lanzada, ofreciendo un total de ocho servicios diarios, con frecuencia de lunes a domingo, y un horario que abarca desde las 7:55 hasta las 23:55 horas.

Por su parte, la línea circular que unirá Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada contará con 16 servicios diarios comprendidos entre las 8:30 y las 00:30 horas. Adicionalmente, la línea que conectará Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada ofrecerá ocho servicios al día entre las 9 y las 23 horas. En total, se prestarán un total de 32 servicios al día de lunes a domingo.

Entre los principales objetivos de este servicio destacan la reducción del uso de vehículos particulares, el fomento de la movilidad sostenible en el municipio y la atención a las necesidades de circulación generadas por la actividad turística.

Como resultado de este acuerdo, en los meses de julio y agosto estarán en funcionamiento tres líneas circulares que conectarán los principales los principales puntos de interés del municipio, incluyendo núcleos urbanos y los entornos de las playas y espacios naturales. El Concello continúa asumiendo la financiación del bus cuyo coste asciende casi a los 65.000 euros.