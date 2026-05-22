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Sanxenxo

El bus urbano municipal vuelve este verano con cuatro nuevas paradas en Dorrón y Bordóns

El Concello y la Xunta renuevan el convenio e incluyen una nueva línea para los meses de julio y agosto

Sandra Rey
22/05/2026 18:48
Imagen de archivo del autocar estival
Cedida
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Sanxenxo mantiene para este verano el servicio de bus urbano municipal, incorporando además una nueva línea con cuatro paradas en las parroquias de Dorrón y Bordóns (Casa de Cultura, Cruce de Os Cotos, Areas y Nanín). Xunta y Concello han renovado el convenio de colaboración para que, desde le 1 de julio, la prestación refuerce el abudante flujo de vecinos y visitantes. 

En cuanto a la nueva línea circular, comunicará Bordóns y Dorrón con Portonovo y A Lanzada, ofreciendo un total de ocho servicios diarios, con frecuencia de lunes a domingo, y un horario que abarca desde las 7:55 hasta las 23:55 horas.

Por su parte, la línea circular que unirá Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada contará con 16 servicios diarios comprendidos entre las 8:30 y las 00:30 horas. Adicionalmente, la línea que conectará Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada ofrecerá ocho servicios al día entre las 9 y las 23 horas. En total, se prestarán un total de 32 servicios al día de lunes a domingo.

Entre los principales objetivos de este servicio destacan la reducción del uso de vehículos particulares, el fomento de la movilidad sostenible en el municipio y la atención a las necesidades de circulación generadas por la actividad turística.

Como resultado de este acuerdo, en los meses de julio y agosto estarán en funcionamiento tres líneas circulares que conectarán los principales los principales puntos de interés del municipio, incluyendo núcleos urbanos y los entornos de las playas y espacios naturales. El Concello continúa asumiendo la financiación del bus cuyo coste asciende casi a los 65.000 euros.

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