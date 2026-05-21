Sanxenxo Degusta Tapas regresa con 26 establecimientos y 37 nuevas propuestas culinarias

El concejal de Turismo, Juan Deza, durante la presentación en el Pazo de Quintáns Gonzalo Salgado

La ruta gastronómica Sanxenxo Degusta Tapas regresa con su decimoquinta edición, que se celebrará desde el 22 de mayo hasta el 7 de junio. En esta ocasión, serán 26 los establecimientos participantes, que ofrecerán un total de 37 nuevas propuestas culinarias, divididas en 17 tapas tradicionales y 20 creativas. El certamen volverá a convertir al municipio en un escaparate del “bo facer e a gastronomía da restauración local”, señaló el concejal de Turismo, Juan Deza, durante la presentación en el Pazo de Quintáns.

Entre las propuestas de este año se encuentran platos como la croqueta de gambón con emulsión de limón, zorza de mar con emulsión de jalapeños y caviar de cítricos, las filloas rellenas de salpicón de marisco con mayonesa de mango o la empanadilla crocante de carrillera glaseada a baja temperatura. Todas las tapas mantendrán el precio de cuatro euros.

En esta edición, los establecimientos de restauración participantes son: A Codia, A Taberna da Cofradía, Arrocería Boca do Río, Cervecería Azor, Cervecería El Puerto, Esencia Nosa by Salgadoiro, Hotel Riveiro, A Fonte da Vella, Aldea Calma, Asador Rosendo, Cervecería El Aviador, El Puente, Gastro Bar La Cueva, La Mar Brava, El Rectoral, Marlima II, O Risonsiño, Pepa A Loba, Restaurante Xerfa, Taberna Lilaina, Mar do Pintor, O Buraco, O Vasko, Restaurante El Pescador, Taberna A Batea y Terraza del Mar.

Asimismo, para participar en las votaciones de las tapas y en los sorteos de certamen, los interesados deben hacerse con un Degusta Mapa en cualquier de los locales participantes. Cada visita se registra con un sello, y al llegar a cinco, se podrá optar a premios como noches de hotel, bonos de spa o paseos en velero por la Ría. También, quienes completen la ruta podrán ganar una cena o comida para dos personas en uno de los establecimientos.

Además, para celebrar el XV aniversario de la actividad gastronómica, los restaurantes ganadores de esta edición podrán conseguir 300, 200 y 100 euros para realizar compras en las plazas de abastos de Sanxenxo y Portonovo, fomentando el uso del producto de proximidad.