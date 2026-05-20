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Sanxenxo

El grovense Queco Fresco presenta su poemario ‘Feridas Espidas’ en la Casa da Cultura de Adina

Será el 28 de mayo a partir de las seis de la tarde

Sandra Rey
20/05/2026 19:36
Queco Fresco presenta este viernes su poemario
El autor meco, Queco Fresco, y su obra 'Feridas Espidas'
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El vecino de O Grove, Queco Fresco, presenta el próximo jueves, 28 de mayo, su poemario ‘Feridas Espidas’ en la Casa da Cultura de Adina. La cita será a partir de las seis de la tarde y no es necesaria inscripción previa para asistir.

Durante la presentación del libro está previsto que acompañen al autor Silvia Figueiras y Ana B. Corbacho, y además, habrá música de la mano de Franjo Besada y Laura Santiago. Posteriormente, habrá un café-tertulia.

Este encuentro se realiza con motivo del Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres, ya que a través de su obra, el escritor meco explora temáticas como el dolor, la enfermedad, la muerte o el maltrato. La obra se define como que “cada poema ten o seu propio alento, a súa propia voz erguéndose como un espello no que recoñecerse”

‘Feridas Espidas’ es el último trabajo del vecino grovense, publicado a finales del año pasado, y que acompaña a otras de sus obras –también poemarios– como ‘La voz en mis manos’, ‘Cuando nada esperas’ y ‘Escarbando bajo las horas brujas’.

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