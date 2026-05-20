El Concello abre un proceso selectivo para ocupar el cargo de Juez de Paz titular

Exterior de la Casa Consistorial Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo abre una convocatoria pública para la elección de un Juez o Jueza de Paz titular en el Ayuntamiento por un periodo de cuatro años. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de quince días desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (Boppo).

El proceso debe realizarse a través del Registro de entrada de documentos en el Concello o en la sede electrónica municipal, proporcionando la siguiente documentación: certificado de nacimiento o fotocopia del DNI; certificado de penales; declaración de no estar inculpado ni procesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos, punto uno, de la Ley 68/1980; justificación documental de los méritos que estime la persona solicitante; y profesión actual.

La corporación municipal en Pleno, por mayoría absoluta, escogerá a los aspirantes que considere más convenientes, y el nombramiento será realizado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Entre las principales funciones del Juez de Paz estará intervenir en conflictos civiles menores, como disputas vecinales, reclamaciones económicas pequeñas o delitos leves, realizar actos de conciliación, y prestar auxilio judicial.