Sanxenxo, el municipio más feliz de Galicia y el octavo de España

Dos mujeres haciendo ejercicio en el Paseo de Silgar en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El municipio de Sanxenxo es elegido el municipio de Galicia más feliz y se sitúa en el octavo puesto en relación a todos los de España. Así lo ha proclamado, a través de los votos de más de mil personas, un estudio elaborado por la consultora YouGov junto con una marca productora de azúcar.

Los participantes en esta encuesta han destacado de las localidades escogidas como las más felices su ambiente afectuoso y cordial, su ritmo lento y tranquilo, la posibilidad del disfrute al aire libre, la ausencia de estrés o la calidad de la cocina de proximidad.

El estudio concluye que, a pesar de las diferencias entre estos municipios, todas ellos ofrecen condiciones concretas que favorecen al bienestar de sus vecinos y vecinas.

Dos personas disfrutando de las vistas al mar desde el Paseo de Silgar en Sanxenxo M. Ferreirós

Top 10 de España

La lista está encabezada por la localidad de Ronda, ubicada en Málaga, seguida por Nerja, en la misma provincia y Chipiona en Cádiz. Prosigue con el municipio gaditano de Tarifa, Peñíscola en Castellón, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera, ambos en Cantabria.

El siguiente nombre que aparece, en el octavo puesto, es Sanxenxo, al que le siguen Ribadesella en Asturias y Zahara de los Atunes en Cádiz.

El listado presentado por los promotores de este estudio presentan hasta 35 localidades. Entre todas ellas, solo aparece una más gallega y para cerrar el ranking. De esta manera, en el puesto 35 se sitúa el municipio de Allariz, en Ourense.