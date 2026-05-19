La asociación de vecinos de Vilalonga organiza una charla informativa sobre el Alzheimer

Cartel de la charla organizada por la Asociación de Vecinos de Vilalonga

La asociación de vecinos de Vilalonga organiza una charla informativa sobre Alzheimer y otras demencias el próximo viernes a las ocho de la tarde en el Edificio de Usos Múltiples de la parroquia.

Los encargados de impartir este coloquio son los miembros de Afasal, organización sin ánimo de lucro que trabaja en apoyo y defensa de los derechos de las personas con Alzheimer y sus familias en Galicia.

Entre los temas que centrarán la charla destacan los síntomas de este tipo de dolencias para lograr su detección precoz, la ley de Dependencia y los recursos disponibles y la necesidad de ofrecer apoyo y bienestar al cuidador.

La asistencia a la charla es totalmente gratuita hasta completar aforo.