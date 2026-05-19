El espectáculo ‘As Mil e Unha’ llega el sábado a Sanxenxo con motivo de las Letras Galegas

Cartel del espectáculo que tendrá lugar en el auditorio municipal de Sanxenxo

El espectáculo de narración oral y música ‘As Mil e Unha’ llega este sábado al Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo de la mano de Vero Rilo y Luis Iglesias. La función, que forma parte de la programación cultural de Fala Redes, se trata de un evento diseñado para un público de todas las edades e ideal para disfrutar en familia.

La sesión se sube al escenario de Sanxenxo con el objetivo de homenajear a Begoña Caamaño, referente del periodismo, de la literatura y del feminismo gallego a quién se le dedicó el Día das Letras Galegas de este año.

En la función, la narradora y el músico acercan la obra de la autora a los asistentes de una manera sencilla y atractiva, destacando la faceta de Caamaño como informadora y narradora de mitos.

A través de la emisión de un programa radiofónico ficticio lleno de historias y música consiguen que el público pueda conectar con diferentes personales presentes en la obra de la autora gallega.

Todas aquellas personas interesadas en asistir a este evento, que está previsto que comience a las siete de la tarde, ya pueden reservar de manera gratuita su entrada. Para ello, únicamente tienen que acceder al portal www.ataquilla.com y descargar el ticket.