El alumnado del colegio Magaláns debate sobre los límites del turismo en zonas naturales

Alumnado del colegio Magaláns en Sanxenxo participa en un debate sobre turismo

El alumnado de 5º y 6º de Primaria del colegio Magaláns expusieron en el Salón de Plenos del Concello de Sanxenxo su proyecto sobre turismo que resultó finalista en el XI Torneo de Debate organizado por el SEK Atlántico.

El tema que centró la mesa redonda se basó en responder a la pregunta: Debería limitarse o turismo nas zonas naturais para protexer o contorno e os dereitos das comunidades locais?.

El centro presentó a dos equipos, uno en contra formado por Pablo Martínez, Sabela Blanco, Uxía Pérez y Adrián Rial y otro a favor formado por Claudia Montes, Manuel Rodríguez, Diego Maquieira y Alberto Rodríguez.

Alumnado del colegio Magaláns en Sanxenxo participa en un debate sobre turismo

Todos ellos defendieron sus posturas basadas en factores económicos, sociales y medioambientales ante la presencia de compañeros y representantes del sector turístico de la localidad, entre los que se encontraban el director comercial de Viajes InterRías, Fabián Buezas, el gerente del hotel Mardevela, José Ameneiros, la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín o la técnica de Turismo de Sanxenxo, Teresa Salgueiro.

Tras la exposición en la que, finalmente, se abogó por una postura intermedia que permita la convivencia sostenible entre la actividad turística, la protección del entorno y los derechos de los vecinos y vecinas, el alumnado participante en el debate recibió una mochila llena de productos de Turismo de Sanxenxo y recorrió las instalaciones municipales, incluido el despacho del alcalde, Telmo Martín.

El edil, a pesar de encontrarse fuera del municipio quiso estar presente en el acto a través de una videollamada en la que les dio la enhorabuena por el proyecto y la bienvenida al Concello “que é a vosa casa”.