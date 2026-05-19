Dos heridos en un aparatoso accidente en la autovía do Salnés

Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre vehículos en la autovía do Salnés. El accidente, que terminó con los dos coches volcados, tuvo lugar antes de las ocho de la mañana en el kilómetro 17, a la altura del parque empresarial de Nantes, en Sanxenxo.

Antes de la llegada de los servicios de emergencias, los conductores de los turismos involucrados en el incidente y que obstaculizaban la circulación, consiguieron salir por su propio pie. Sin embargo, tras ser consultados por los sanitarios, dos ocupantes de uno de los coches tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, en Pontevedra.

Uno de los coches implicado en el accidente

Debido a lo aparatoso que fue el accidente, en el operativo participaron dos ambulancias del 061, los Bombeiros do Salnés, un equipo del GES de Sanxenxo, la Guardia Civil de Tráfico, agentes de la Policía Local y el servicio de mantenimiento de carretera. En estos momentos, los equipos de emergencias continúan con los trabajos de limpieza de la vía.

Actualmente se desconocen las razones por las que tuvo lugar la fuerte colisión entre ambos turismos. La Guardia Civil trabaja ahora para conocer todos los detalles del accidente.