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Sanxenxo

Sanxenxo refuerza con 26 auxiliares la plantilla de la Policía Local

La incorporación, de la mitad de ellos, será el próximo 15 de junio

C. Hierro
18/05/2026 19:16
Un momento del proceso selectivo de auxiliares para Policía Local en Sanxenxo
Un momento del proceso selectivo de auxiliares para Policía Local en Sanxenxo
Cedida
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El Concello de Sanxenxo volvió a elegir, por segundo año consecutivo, a los 26 auxiliares de Policía Local que reforzarán el servicio durante los meses de verano.

El objetivo de hacer la convocatoria municipal, señalan desde el gobierno local, es garantizar que los elegidos cuenten con un mayor conocimiento del término municipal y de las necesidades del propio cuerpo teniendo en cuenta las características especiales que tiene esta localidad sobre todo con la llegada de los turistas en la temporada estival.

En total, a este proceso, que constó de una parte teórica y otra práctica, se presentaron un total de 73 aspirantes, a pesar de que se inscribieron hasta 82 personas. Las pruebas prácticas se realizaron en el campo de fútbol de Baltar y las teóricas, en el salón de actos del Auditorio Emilia Pardo Bazán.

Los auxiliares seleccionados pasan a reforzar la plantilla fija de la Policía Local de Sanxenxo que, actualmente, está formada por 23 policías y cinco auxiliares fijos discontinuos. Los candidatos superaron las tres pruebas incluidas en el proceso de selección que fueron: un cuestionario de 50 preguntas tipo test, una prueba de conocimiento de la lengua gallega y otra centrada en las aptitudes físicas.

Los que superaron este proceso selectivo tendrán que completar su candidatura con un curso teórico-práctico que será impartido por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y que consta de 24 horas presenciales para poder ser, finalmente, contratados.

De junio a septiembre

Está previsto que los primeros trece auxiliares de Policía Local se incorporarán a su puesto el próximo 15 de junio.

El resto de trabajadores, otros tantos profesionales, se anexionarán a la plantilla el 1 de julio. El contrato del grupo al completo será hasta septiembre.

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